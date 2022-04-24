Эмманюэль Макрон победил на президентских выюорах во Франции
21:50 24.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
Согласно этим данным, Макрон набирает 57,6% голосов, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%.
При этом отмечается, что Марин Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре. Для сравнения, в 2017 году она получила 33,9% голосов, в 2002 - ее отец, основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен - 17,7%.
Французские телеканалы транслируют кадры с Марсового поля, где собрались сторонники Макрона. Толпа приветствовала ликованием объявленные результаты.
Марин Ле Пен, бывшая соперницей действующего президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах главы государства, позвонила ему, чтобы признать его победу. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
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