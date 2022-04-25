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НОВОСТИ

Блинкен и Остин в Киеве объявили о возобновлении дипприсутствия США на Украине

09:00 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в ходе визита в Киев объявили о постепенном возобновлении американского дипломатического присутствия на Украине. Об этом пишет со ссылкой на представителя Госдепа агентство Рейтер.

По его данным, чиновник пояснил, что на предстоящей неделе дипломаты возобновят «однодневные поездки» во Львов из Польши. При этом, как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне активизируют планирование возвращения дипломатической миссии в Киев. «Нельзя заменить это взаимодействие лицом к лицу, и, конечно, в возвращении в страну есть символизм», — сказал он.

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