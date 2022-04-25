При пожаре на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области в понедельник.

«По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре [на нефтебазе]», — сказал собеседник агентства.