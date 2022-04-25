Турция выступает против присутствия в Черном море кораблей неприбрежных стран

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция считает нецелесообразным с точки зрения соблюдения региональных балансов нахождение в Черноморском бассейне в период украинского кризиса военных кораблей неприбрежных стран, прежде всего НАТО, сообщает в понедельник газета «Хюрриет» со ссылкой на главу Минобороны страны Хулуси Акара.

«Мы хотим, чтобы не нарушался принцип региональной собственности, чтобы не нарушались соответствующие права прибрежных стран. Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Черное море в атмосферу конкуренции», — сказал Акар в интервью изданию.

По его словам, вход и выход в Черное море военных кораблей союзников Турции по НАТО создаст «повышенную чувствительность». «У нас есть определенные предложения по поддержанию в Черном море стабильности. Мы призываем: не волнуйтесь, не паникуйте, паника может возникнуть и на другой стороне. <…> Давайте не подавать повода для недопонимания действиями, которые могут быть восприняты другой стороной в качестве подстрекательства», — отметил Акар.

Он также сообщил, что в настоящее время в Чермном море нет военных кораблей неприбрежных стран.