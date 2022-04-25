Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Петербурге, пострадавших нет — источник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на лестничной клетке в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства. Эвакуированы 66 жильцов подъезда, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.