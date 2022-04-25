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Один человек погиб, один пострадал при ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе

11:00 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и еще один пострадал, по предварительным данным, в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе, где произошел прорыв водоотвода. Об этом ТАСС сообщил источник на предприятии.

«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», — сказал собеседник агентства, уточнив, что на момент ЧП в шахте находились более 200 человек.

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