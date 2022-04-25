Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области, жертв нет

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — написал он в официальном телеграм-канале.