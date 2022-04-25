Импорт товаров в РФ стабилизировался на уровне 2020 года - ФТС
12:00 25.04.2022 Источник: Интерфакс
Импорт товаров в РФ стабилизировался как по весу, так и по стоимости на уровнях, близких к 2020 году, заявил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.
"Импорт товаров в Россию стабилизировался по весу и стоимости на уровнях, близких к объемам 2020-го года", - приводится его комментарий в сообщении ФТС.
"Странами Запада нанесен беспрецедентный, мощнейший, совершенно незаконный удар по логистике и внешней торговле. Десять лет назад у нас 54% внешней торговли приходилось на страны Евросоюза. После 2014 года из-за санкций эта доля постепенно снижалась и вышла на уровень 37-38%. Понятно, что сразу заместить такой объем сложно, но бизнес ищет новые возможности, и задача таможенных органов состоит в том, чтобы в этих условиях помочь добросовестным предпринимателям", - отметил Давыдов.
В ФТС не уточняют, о каком периоде данных по импорту идет речь (скорее всего, об импорте из стран дальнего зарубежья в апреле, статистика по которому оперативно поступает в таможенную службу).
Как сообщалось, в апреле 2020 года, по данным ФТС, импорт товаров из стран дальнего зарубежья в РФ составил порядка $15 млрд, в апреле 2021 года он вырос почти в 1,5 раза - до $22,4 млрд.
На прошлой неделе стало известно, что ФТС России временно приостановила публикацию данных по импорту и экспорту.
Новости
- 13:32 25.04.2022
- Российская армия прекратит с 14:00 все боевые действия, чтобы гражданские лица могли покинуть "Азовсталь"
- 13:20 25.04.2022
- Парламент Украины не изменит статью конституции, закрепляющую стремление в НАТО — спикер
- 13:05 25.04.2022
- Индия удвоила расходы на импорт нефти до $119 млрд в 2021-2022 финансовом году
- 13:00 25.04.2022
- В России выявили 7 651 случай заболевания ковидом за сутки
- 12:32 25.04.2022
- Российский аналог зарубежных систем видеосвязи будет использоваться во всех школах РФ с 1 января
- 12:20 25.04.2022
- Поддержку РФ рядом стран объяснили колониальной историей
- 12:05 25.04.2022
- Новые санкции против России обойдутся британским экспортерам в $8 млрд - Telegraph
- 11:32 25.04.2022
- США трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием — глава Пентагона
- 11:20 25.04.2022
- В Ставропольском крае предотвращен теракт на объекте транспорта
- 11:05 25.04.2022
- Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области, жертв нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать