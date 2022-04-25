Импорт товаров в РФ стабилизировался на уровне 2020 года - ФТС

12:00 Источник: Интерфакс

Импорт товаров в РФ стабилизировался как по весу, так и по стоимости на уровнях, близких к 2020 году, заявил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.

"Импорт товаров в Россию стабилизировался по весу и стоимости на уровнях, близких к объемам 2020-го года", - приводится его комментарий в сообщении ФТС.

"Странами Запада нанесен беспрецедентный, мощнейший, совершенно незаконный удар по логистике и внешней торговле. Десять лет назад у нас 54% внешней торговли приходилось на страны Евросоюза. После 2014 года из-за санкций эта доля постепенно снижалась и вышла на уровень 37-38%. Понятно, что сразу заместить такой объем сложно, но бизнес ищет новые возможности, и задача таможенных органов состоит в том, чтобы в этих условиях помочь добросовестным предпринимателям", - отметил Давыдов.

В ФТС не уточняют, о каком периоде данных по импорту идет речь (скорее всего, об импорте из стран дальнего зарубежья в апреле, статистика по которому оперативно поступает в таможенную службу).

Как сообщалось, в апреле 2020 года, по данным ФТС, импорт товаров из стран дальнего зарубежья в РФ составил порядка $15 млрд, в апреле 2021 года он вырос почти в 1,5 раза - до $22,4 млрд.

На прошлой неделе стало известно, что ФТС России временно приостановила публикацию данных по импорту и экспорту.