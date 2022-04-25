Новые санкции против России обойдутся британским экспортерам в $8 млрд - Telegraph

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции, введенные правительством Великобритании против России в ответ на спецоперацию, обойдутся британским экспортерам в £6,2 млрд (около $8 млрд по текущему курсу) в ближайшие девять лет. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте газета The Daily Telegraph, ссылаясь на подготовленный для британского правительства аналитический доклад.

Согласно оценкам британских экспертов, на те категории британских товаров, поставки которых в Россию были запрещены или ограничены правительством, приходилось 27,9% британского экспорта в РФ за 2021 год или £776 млн ($997 млн) в денежном выражении. Больше всего введенные санкции отразятся на доходах производителей предметов роскоши, включая автомобили Bentley и Aston Martin, одежду и аксессуары Burberry, а также аукционных домов Sotheby's и Christie's. За счет потери российского рынка к 2030 году они недополучат прибыли на £882 млн ($1,13 млрд). При этом собеседники издания заявили, что в отрасли поддерживают санкционную политику правительства.

The Daily Telegraph указывает, что в результате введенных ограничений британские поставщики компьютерного оборудования потеряют около £4,1 млн ($5,3 млн) в год, а экспортеры оборудования для нефтепереработки - £6,7 млн ($9 млн). Значительная часть потерь для британской экономики приходится также на страховые и сервисные услуги, оплата которых сопровождает приобретение товаров.

Согласно приводимым в докладе оценкам, честь экономических потерять будет также связана с более осторожным поведением бизнеса и инвесторов в ближайшем будущем, а также добровольными ограничениями, которые возьмут на себя некоторые британские компании, стремясь минимизировать даже теоретические санкционные риски.