Российский аналог зарубежных систем видеосвязи будет использоваться во всех школах РФ с 1 января

12:32 Источник: Интерфакс

Российский аналог зарубежных систем видеоконференцсвязи электронная образовательная платформа "Сферум" с 1 сентября будет использоваться в московских школах, а с 1 января 2023 года - по всей стране, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня эта система тестируется в 15 регионах, в Москве апробация начнётся с 1 сентября", - сказал Кравцов в понедельник, выступая с лекцией в российском обществе "Знание".

Он добавил, что данная система будет интегрирована в уже используемую в Москве систему "Московская электронная школа".

Планируется, что с 1 января 2023 года данная образовательная платформа "Сферум" будет использоваться во всех российских школах.