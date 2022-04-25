Российский аналог зарубежных систем видеосвязи будет использоваться во всех школах РФ с 1 января
12:32 25.04.2022 Источник: Интерфакс
Российский аналог зарубежных систем видеоконференцсвязи электронная образовательная платформа "Сферум" с 1 сентября будет использоваться в московских школах, а с 1 января 2023 года - по всей стране, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня эта система тестируется в 15 регионах, в Москве апробация начнётся с 1 сентября", - сказал Кравцов в понедельник, выступая с лекцией в российском обществе "Знание".
Он добавил, что данная система будет интегрирована в уже используемую в Москве систему "Московская электронная школа".
Планируется, что с 1 января 2023 года данная образовательная платформа "Сферум" будет использоваться во всех российских школах.
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