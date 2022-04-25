В России выявили 7 651 случай заболевания ковидом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 651, до 18 144 788. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 6 мая 2021 года, в относительном он составил 0,04%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 855, до 17 483 483. Днем ранее там сообщали о 10 508 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 159, до 375 061. В стране зафиксировали минимальное количество смертей из-за ковида за сутки с 12 октября 2020 года.