Индия удвоила расходы на импорт нефти до $119 млрд в 2021-2022 финансовом году
13:05 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы Индии на импорт сырой нефти достигли 119,2 млрд долларов в 2021-2022 финансовом году (закончился 31 марта), что почти вдвое больше затрат на закупку этого энергоносителя за аналогичный предшествующий период. Об этом в понедельник сообщает газета «Пионер» со ссылкой на министерство нефти и природного газа страны.
По его данным, увеличение расходов на зарубежные закупки нефти вызвано ростом мировых цен на энергоносители, в том числе из-за событий на Украине. В предыдущем финансовом году Индия потратила на импорт сырой нефти 62,2 млрд долларов.
В прошлом финансовом году Индия импортировала 212,2 млн тонн сырой нефти, 2% от этого объема (3,6 млн тонн) составили поставки российской нефти.
Импорт нефтепродуктов в Индии за этот период составил 40,2 млн тонн на сумму 24,2 млрд долларов по сравнению с 61,8 млн тонн стоимостью в 42,3 млрд долларов годом раньше.
В 2021–2022 гг. Индия также потратила 11,9 млрд долларов на импорт 32 млрд кубометров СПГ. В предшествующий период расходы страны за импорт 33 млрд кубометров СПГ составили 7,9 млрд долларов.
Зависимость Индии от импорта нефти в прошлом финансовом году достигла 85,5%. Это показатель растет из-за неуклонного снижения внутреннего производства данного энергоносителя. В 2019-2020 финансовом году добыча сырой нефти в Индии составила 30,5 млн тонн, в 2021–2022 гг. она снизилась до 29,7 млн тонн.
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