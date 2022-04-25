Российская армия прекратит с 14:00 все боевые действия, чтобы гражданские лица могли покинуть "Азовсталь"

13:32 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что вновь открывают гуманитарный коридор и вводят "режим тишины" для выхода мирных жителей, которые могут находиться на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

"Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях", - сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что РФ подтверждает возможность выхода по гумкоридору гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей).

По его словам, о том, что в подземных сооружениях "Азоавстали" находятся гражданские лица, заявляют власти Украины.