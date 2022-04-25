0
0
154
НОВОСТИ

Российская армия прекратит с 14:00 все боевые действия, чтобы гражданские лица могли покинуть "Азовсталь"

13:32 25.04.2022 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что вновь открывают гуманитарный коридор и вводят "режим тишины" для выхода мирных жителей, которые могут находиться на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

"Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях", - сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что РФ подтверждает возможность выхода по гумкоридору гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей).

По его словам, о том, что в подземных сооружениях "Азоавстали" находятся гражданские лица, заявляют власти Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 25.04.2022
Китай не занимается строительством военной базы на Соломоновых Островах — МИД КНР
0
97
14:12 25.04.2022
В Москве выявили 455 заразившихся коронавирусом за сутки
0
113
14:03 25.04.2022
ФСБ пресекла подготовку убийства известного российского тележурналиста — Путин
0
162
13:20 25.04.2022
Парламент Украины не изменит статью конституции, закрепляющую стремление в НАТО — спикер
0
203
13:05 25.04.2022
Индия удвоила расходы на импорт нефти до $119 млрд в 2021-2022 финансовом году
0
231
13:00 25.04.2022
В России выявили 7 651 случай заболевания ковидом за сутки
0
195
12:32 25.04.2022
Российский аналог зарубежных систем видеосвязи будет использоваться во всех школах РФ с 1 января
0
274
12:20 25.04.2022
Поддержку РФ рядом стран объяснили колониальной историей
0
312
12:05 25.04.2022
Новые санкции против России обойдутся британским экспортерам в $8 млрд - Telegraph
0
264
12:00 25.04.2022
Импорт товаров в РФ стабилизировался на уровне 2020 года - ФТС
0
248

Возврат к списку