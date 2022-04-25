РФ знает по фамилиям западных кураторов украинских органов безопасности — Путин
15:00 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ знают по фамилиям кураторов из западных спецслужб, которые работают с украинскими органами безопасности и, очевидно, дают советы по убийству российских журналистов. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.
Говоря о подготовке за рубежом убийств российских журналистов, глава государства отметил, что Москве «по фамилиям известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины». «Видимо, дают такие советы», — сказал Путин.
«Вот вам и отношение к правам журналистов, к распространению информации. Это отношение к правам человека в целом: они пекутся только о своих собственных правах — кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке исходя из своего колониального прошлого», — сказал президент, подчеркнув, что «в России это не пройдет».
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