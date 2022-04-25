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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 77 рублей

16:00 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи терял более 3% и опускался ниже 77 руб. впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 12:23 мск, евро терял 3,52%, опускаясь до 76,99 руб. К 12:30 мск курс евро снижался до 77,09 руб. (-3,39%), курс доллара — до 73,01 руб. (-3,22%).

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