Глава СДПГ заявила, что Шредеру следует выйти из партии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен считает, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) должен покинуть ряды СДПГ. Такое мнение она высказала в понедельник в эфире радиостанции «Дойчландфунк».

«Ему следует это [сделать]», — сказала Эскен, отвечая на соответствующий вопрос. По ее мнению, Шрёдеру в свете событий на Украине было необходимо оставить посты в российских концернах, чтобы якобы «спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера». «Он, к сожалению, не последовал этому совету», — заметила Эскен.

«Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — утверждала сопредседатель СДПГ.