Глава СДПГ заявила, что Шредеру следует выйти из партии
16:32 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен считает, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) должен покинуть ряды СДПГ. Такое мнение она высказала в понедельник в эфире радиостанции «Дойчландфунк».
«Ему следует это [сделать]», — сказала Эскен, отвечая на соответствующий вопрос. По ее мнению, Шрёдеру в свете событий на Украине было необходимо оставить посты в российских концернах, чтобы якобы «спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера». «Он, к сожалению, не последовал этому совету», — заметила Эскен.
«Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — утверждала сопредседатель СДПГ.
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