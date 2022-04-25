Андрей Воробьев: Дети из Донбасса, приехавшие в Подмосковье, сейчас адаптируются к жизни в новых семьях

16:10

Фото пресс-службы губернатора Московской области



На совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской областирассказал, как устроились дети-сироты из ЛДНР, приехавшие в Подмосковье в минувшую субботу. Все они будут жить в приемных семьях.

«Ребята воссоединились со своими братьями и сестрами, познакомились с приемными родителями. Это 10 опытных и неравнодушных семей из разных городов Подмосковья. Дети ждали этой встречи, этих положительных эмоций, – отметил Андрей Воробьёв. – Сейчас важно, чтобы пособия и выплаты на ребят пришли вовремя. Особое внимание – к медицинской помощи, а при необходимости – и психологической. Также будем подбирать для детей школы и детские сады, чтобы они были рядом с домом».

Перед тем как дети-сироты приехали в Подмосковье, была проделана большая организационная работа. В Донбасс заранее выезжала команда специалистов, психологов, которые общались с детьми и подбирали для них семьи. Ребята могли по видеосвязи познакомиться с будущими родителями.

«Еще раз хочу поблагодарить детского омбудсмена Марию Львову-Белову и всех, кто помог перевезти детей в Подмосковье, подобрал семьи. Очевидно, что на этом останавливаться нельзя, как и на большой программе поддержки. Работу мы продолжаем», – сказал губернатор.

Тем временем в Московской области продолжается акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи в школах. Дети и их родители могут принести воду, лекарства, еду, предметы личной гигиены – все, что необходимо в первую очередь. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, затем ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а уже потом – в ЛДНР и освобожденные территории.

Также внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте.