Андрей Воробьев: Дети из Донбасса, приехавшие в Подмосковье, сейчас адаптируются к жизни в новых семьях
16:10 25.04.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Ребята воссоединились со своими братьями и сестрами, познакомились с приемными родителями. Это 10 опытных и неравнодушных семей из разных городов Подмосковья. Дети ждали этой встречи, этих положительных эмоций, – отметил Андрей Воробьёв. – Сейчас важно, чтобы пособия и выплаты на ребят пришли вовремя. Особое внимание – к медицинской помощи, а при необходимости – и психологической. Также будем подбирать для детей школы и детские сады, чтобы они были рядом с домом».
Перед тем как дети-сироты приехали в Подмосковье, была проделана большая организационная работа. В Донбасс заранее выезжала команда специалистов, психологов, которые общались с детьми и подбирали для них семьи. Ребята могли по видеосвязи познакомиться с будущими родителями.
«Еще раз хочу поблагодарить детского омбудсмена Марию Львову-Белову и всех, кто помог перевезти детей в Подмосковье, подобрал семьи. Очевидно, что на этом останавливаться нельзя, как и на большой программе поддержки. Работу мы продолжаем», – сказал губернатор.
Тем временем в Московской области продолжается акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи в школах. Дети и их родители могут принести воду, лекарства, еду, предметы личной гигиены – все, что необходимо в первую очередь. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, затем ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а уже потом – в ЛДНР и освобожденные территории.
Также внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте.
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