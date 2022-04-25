Андрей Воробьев объявил о разработке плана «Новая экономика Подмосковья»

16:30

Фото Антона Чернова



В Московской области разрабатывается план «Новая экономика Подмосковья». Главная цель – защитить людей, не допустить безработицы и обеспечить развитие предприятий. В ходе совещания с членами регионального правительства губернаторотметил, что необходимо продолжать активный диалог с системообразующими компаниями, малым и средним бизнесом.

«Мы очень активно работаем над формированием и принятием плана «Новая экономика Подмосковья», чтобы внести полную ясность по направлениям, которые обеспечивают занятость. Безусловно, он коррелируется с тем, что говорит наш президент, с мерами, которые принимаются федеральным правительством: различные субсидии, поддержка системообразующих предприятий, импортозамещение», – сказал Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день Федеральный фонд развития промышленности рассматривает 43 заявки от подмосковных компаний и обеспечивает займами – от 5 млн до 2 млрд руб. по ставке от 1 до 5% годовых. Например, такой льготный кредит (275 млн под 3% на 5 лет) был одобрен компании из Видного, которая импортозамещает подгузники и другие средства гигиены.

«Еще один важный вопрос – это поддержка малого бизнеса. У нас таких предприятий большое количество – более 400. И, конечно, учитывая различные ограничения, в том числе в части продвижения услуг и товаров в сетях, мы должны ему помогать. Корпорация МСП РФ в этом вопросе находится с нами в плотном контакте», – отметил губернатор.

Совместно с Корпорацией МСП РФ в регионе запускается программа поддержки малого бизнеса, который занимается импортозамещением. Она даст возможность к региональной компенсации процентной ставки по кредиту добавить федеральную. Это позволит вдвое снизить существующий процент по займам: 4% – для средних предприятий и 5,5% – для микро и малых. Чтобы получить кредит на развитие компаний необходимо обратиться в один из банков-партнеров.

«Также Московская область совместно с 13 банками запустила программу субсидирования части процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. Компании производственных отраслей экономики могут взять от 5 до 100 млн руб. сроком до 3 лет. Максимальная ставка для заемщика не должна будет превышать 10% и 9% – для отдаленных территорий», – отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Предпринимателю не нужно сначала выплачивать повышенную процентную ставку, а потом обращаться за субсидией. В рамках соглашений недостающая часть процентной ставки сразу направляется в банк.

«Сегодня у нас стартовал прием заявок на еще одни субсидии. Мы компенсируем компаниям 50% стоимости оборудования, 70% – первого лизингового платежа. Заявку можно подать на портале госуслуг Подмосковья», – рассказала зампред.

По видеоконференцсвязи к совещанию подключились руководители компании «Иль Мио Мороженко», производящей протеиновое мороженое, мороженое без сахара, греческие йогурты и растительное молоко. Предприниматели воспользовались рядом региональных мер поддержки и уже подали заявку на новые субсидии.

«Мы производим импортозамещающую продукцию и доставляем ее во все сети по Москве и по России, есть и экспортные отгрузки в Казахстан, Белоруссию и ОАЭ. Мы уже принимали участие в субсидировании 50% от закупки оборудования, а сейчас возникла потребность в расширении производственных площадей. Поэтому на это неделе подали заявку на получение земли за 1 рубль – она сейчас на рассмотрении. Ну а чтобы расширить производство, нам потребуются финансовые средства, поэтому также подали заявку на займ под 5,5%», – сказала основатель компании «Иль Мио Мороженко» Екатерина Кудряшова.

Также в рамках ВКС обсудили меры поддержки IT-специалистов. «Мы собирались с представителями IT, обсуждали различные программы поддержки. У нас весьма большие успешные компании, которые работают и в части импортозамещения, и создают новые продукты – очень востребованные и важные в современной технологической жизни, - сказал Андрей Воробьев. – Поэтому мы приняли решение о выделении специальных грантов».

Будут проанализированы программы подготовки IT-специалистов в колледжах региона. Там традиционно высокий конкурс – 5-6 человек на место. Также с нового учебного года будут реализованы программы обучения программированию в школах Подмосковья. Важно в короткие сроки подготовить большое количество востребованных кадров.

«Все должно соответствовать самым современным требованиям. IT-сфера развивается, когда есть классная база в школах, профессиональное оборудование и хорошие педагоги в колледжах», – подчеркнул Андрей Воробьев.