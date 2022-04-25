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НОВОСТИ

Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии ФРГ

17:00 25.04.2022 Источник: Интерфакс

Россия в качестве ответной меры высылает 40 сотрудников посольства Германии в РФ, заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"25 апреля в МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр. (...) Послу ФРГ была вручена нота об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.

Там отметили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве "был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии".

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