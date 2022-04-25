Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии ФРГ
17:00 25.04.2022 Источник: Интерфакс
Россия в качестве ответной меры высылает 40 сотрудников посольства Германии в РФ, заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"25 апреля в МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр. (...) Послу ФРГ была вручена нота об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.
Там отметили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве "был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии".
НОВОСТИ
- 18:00 25.04.2022
- Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%
- 17:32 25.04.2022
- Мэр считает, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен
- 17:12 25.04.2022
- Взгляды россиян на секс до брака существенно изменились за 30 лет - опрос
- 16:32 25.04.2022
- Глава СДПГ заявила, что Шредеру следует выйти из партии
- 16:30 25.04.2022
- Андрей Воробьев объявил о разработке плана «Новая экономика Подмосковья»
- 16:12 25.04.2022
- Власти Турции планируют вернуть на родину 1,5 млн сирийских беженцев — СМИ
- 16:10 25.04.2022
- Андрей Воробьев: Дети из Донбасса, приехавшие в Подмосковье, сейчас адаптируются к жизни в новых семьях
- 16:00 25.04.2022
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 77 рублей
- 15:12 25.04.2022
- Если бы РФ вела на Украине полномасштабную войну, она давно бы закончилась — Володин
- 15:00 25.04.2022
- РФ знает по фамилиям западных кураторов украинских органов безопасности — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать