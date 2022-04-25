Взгляды россиян на секс до брака существенно изменились за 30 лет - опрос

17:12

ВЦИОМ представил данные исследования о том, как за три десятилетия изменились взгляды россиян на половые связи вне брака.

За прошедшие три десятилетия секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой, а взгляды на добрачные половые связи у россиян раскрепостились — 67% сегодня считают их допустимыми, ненормальными их назвали 27%. В 1992 году на этот счет не было доминирующей позиции: 39% были за то, что это норма, столько же считали добрачный секс недопустимым (39%).