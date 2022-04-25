Взгляды россиян на секс до брака существенно изменились за 30 лет - опрос
17:12 25.04.2022
ВЦИОМ представил данные исследования о том, как за три десятилетия изменились взгляды россиян на половые связи вне брака.
За прошедшие три десятилетия секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой, а взгляды на добрачные половые связи у россиян раскрепостились — 67% сегодня считают их допустимыми, ненормальными их назвали 27%. В 1992 году на этот счет не было доминирующей позиции: 39% были за то, что это норма, столько же считали добрачный секс недопустимым (39%).
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