Мэр считает, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен

17:32 Источник: Известия

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом 25 апреля заявил мэр города Константин Иващенко.

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, отвечая на вопрос, правда ли, что завод «Азовсталь» не будут восстанавливать.

Также мэр сообщил о будущем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и предприятия «Азовмаш».

«Я думаю, завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены», — добавил Иващенко.