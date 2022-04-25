Мэр считает, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен
17:32 25.04.2022 Источник: Известия
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом 25 апреля заявил мэр города Константин Иващенко.
«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, отвечая на вопрос, правда ли, что завод «Азовсталь» не будут восстанавливать.
Также мэр сообщил о будущем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и предприятия «Азовмаш».
«Я думаю, завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены», — добавил Иващенко.
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