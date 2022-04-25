0
0
89
НОВОСТИ

Мэр считает, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен

17:32 25.04.2022 Источник: Известия

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом 25 апреля заявил мэр города Константин Иващенко.

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, отвечая на вопрос, правда ли, что завод «Азовсталь» не будут восстанавливать.

Также мэр сообщил о будущем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и предприятия «Азовмаш».

«Я думаю, завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены», — добавил Иващенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 25.04.2022
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%
0
21
17:12 25.04.2022
Взгляды россиян на секс до брака существенно изменились за 30 лет - опрос
0
125
17:00 25.04.2022
Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии ФРГ
0
151
16:32 25.04.2022
Глава СДПГ заявила, что Шредеру следует выйти из партии
0
211
16:30 25.04.2022
Андрей Воробьев объявил о разработке плана «Новая экономика Подмосковья»
0
166
16:12 25.04.2022
Власти Турции планируют вернуть на родину 1,5 млн сирийских беженцев — СМИ
0
183
16:10 25.04.2022
Андрей Воробьев: Дети из Донбасса, приехавшие в Подмосковье, сейчас адаптируются к жизни в новых семьях
0
188
16:00 25.04.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 77 рублей
0
212
15:12 25.04.2022
Если бы РФ вела на Украине полномасштабную войну, она давно бы закончилась — Володин
0
309
15:00 25.04.2022
РФ знает по фамилиям западных кураторов украинских органов безопасности — Путин
0
314

Возврат к списку