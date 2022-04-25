18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Глава государства указал, что динамика в этой сфере «пока слабее прогнозов». «И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых», — сказал он в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

«Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — продолжил Путин.