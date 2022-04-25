Генпрокурор РФ назвал жадность коммерсантов причиной роста стоимости лекарств в аптеках

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость лекарств в аптеках многих российских регионов выросла из-за необъяснимой жадности коммерсантов. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — сказал он.