Западные СМИ начинают признавать непричастность России к событиям в Буче — Полянский
19:20 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикации, доказывающие непричастность России к событиям в Буче, появляются в западных СМИ. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Некоторые недавние публикации в западных СМИ не напрямую свидетельствуют, что российская армия не могла участвовать в этом. Я бы хотел особенно привлечь ваше внимание к статье в „Гардиан“, которая была опубликована на выходных. Она подтверждает, что гражданские лица погибли в результате артиллерийских обстрелов, а не при стрельбе [из стрелкового оружия]. Она также содержит информацию, что люди были убиты артиллерийскими снарядами, снаряженными флешеттами — металлическими дротиками», — сказал он.
«Это опровергает, по крайней мере, два мифа о Буче. Во-первых, что людей якобы расстреливали, а во-вторых, что это якобы делали российские военные. Не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что российская армия, находясь в Буче, не стала бы обстреливать город, где она находится», — добавил Полянский.
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