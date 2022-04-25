Западные СМИ начинают признавать непричастность России к событиям в Буче — Полянский

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикации, доказывающие непричастность России к событиям в Буче, появляются в западных СМИ. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Некоторые недавние публикации в западных СМИ не напрямую свидетельствуют, что российская армия не могла участвовать в этом. Я бы хотел особенно привлечь ваше внимание к статье в „Гардиан“, которая была опубликована на выходных. Она подтверждает, что гражданские лица погибли в результате артиллерийских обстрелов, а не при стрельбе [из стрелкового оружия]. Она также содержит информацию, что люди были убиты артиллерийскими снарядами, снаряженными флешеттами — металлическими дротиками», — сказал он.

«Это опровергает, по крайней мере, два мифа о Буче. Во-первых, что людей якобы расстреливали, а во-вторых, что это якобы делали российские военные. Не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что российская армия, находясь в Буче, не стала бы обстреливать город, где она находится», — добавил Полянский.