Россияне в Турции могут использовать для платежей карты "Мир"
20:10 26.04.2022 Источник: Интерфакс
"Наши ожидания в отношении туризма очень хорошие. Я считаю, что турпоток в Турцию превысит 45 млн туристов, а доходы отрасли составят $35 млрд. Расходы путешественников растут, поскольку они остаются в стране на более длительный срок. Есть даже такие туристы, которые остаются в отеле на 2-3 месяца", - цитирует министра портал TRT Haber.
Небати заверил, что с началом туристического сезона у россиян не будет проблем с оплатой услуг и товаров банковскими картами в Турции из-за ограничений VISA и Mastercard.
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