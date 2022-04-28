Россияне в Турции могут использовать для платежей карты "Мир"

20:10 Источник: Интерфакс

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции картами "Мир", власти страны работают над увеличением доли принимающих такие карты объектов, заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддина Небати.

"Наши ожидания в отношении туризма очень хорошие. Я считаю, что турпоток в Турцию превысит 45 млн туристов, а доходы отрасли составят $35 млрд. Расходы путешественников растут, поскольку они остаются в стране на более длительный срок. Есть даже такие туристы, которые остаются в отеле на 2-3 месяца", - цитирует министра портал TRT Haber.

Небати заверил, что с началом туристического сезона у россиян не будет проблем с оплатой услуг и товаров банковскими картами в Турции из-за ограничений VISA и Mastercard.