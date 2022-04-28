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НОВОСТИ

МИД Финляндии: Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет

20:30 26.04.2022 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил, что вопрос о дате возможной заявки на вступление страны в НАТО пока остается открытым, поскольку соответствующее решение должен сначала принять парламент страны.

"Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет, так как этот вопрос находится в руках парламента. Пока сложно прогнозировать, когда парламент завершит свои обсуждения", - сказал глава МИД Финляндии во вторник журналистам, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Министр отметил, что, "возможно, дни принятия решений в Финляндии и Швеции будут близки друг к другу, однако этот вопрос не согласован между странами".

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