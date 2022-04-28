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НОВОСТИ

Россия готова показать преставителям ООН, как содержатся украинские пленные - Путин

20:35 26.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить представителям ООН и Красного креста возможность ознакомиться с условиями содержания пленных украинцев.

«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Красного креста, представителям Организации Объединенных Наций, как они [украинские пленные] содержаться, где, как оказывается помощь раненым, — пожалуйста, мы готовы», — обратился глава государства к генсеку ООН Антониу Гутерришу на встрече в Кремле во вторник.

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