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Путин рассказал, почему Россия не может подписаться под документом о гарантиях безопасности Украине

20:50 26.04.2022 Источник: Интерфакс

Россия не может подписаться под документом о гарантиях безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками", - заявил Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем во вторник.

К сожалению, продолжил он, после достижения этих договорённостей Россия столкнулась с провокацией в Буче, к которой "российская армия не имеет никакого отношения".

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