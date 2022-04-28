Губернатор Андрей Воробьев представил новую онлайн-платформу «Спорт Подмосковья»

21:19

26 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии массового спорта». Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

«Энергичных действий по развитию массового спорта, обеспечению его доступности мы ожидаем от глав субъектов Федерации и муниципалитетов. Особое внимание – созданию и запуску специальных информационных систем, которые помогут людям ориентироваться в спортивных и физкультурно-оздоровительных услугах, узнавать, где и каким видом спорта можно заниматься самостоятельно или всей семьей, какие спортивные события запланированы в их регионах. Знаю, что в ряде регионов такие системы уже работают», – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Губернатор в рамках заседания представил новую онлайн-платформу «Спорт Подмосковья», которая была запущена в Московской области.

«Мы решили обозначить принципы, на которых строим работу по вовлечению жителей. Первое – это доступность. Каждый человек должен понимать, где, как, когда он может заниматься спортом. Второе – добровольность. Третье – организация соревнований, которые позволяют большему количеству людей быть вовлеченными в спорт. Информированность и маркетинг – на платформе можно узнать обо всех событиях, мероприятиях, которые происходят в муниципалитетах нашего региона. Ну и мотивация к здоровому образу жизни – соревновательный момент, понятно, что любому спортсмену хочется победить», – отметил Андрей Воробьёв.

С помощью платформы жители могут найти информацию о спортивных объектах Подмосковья – стадионы, ФОКи, бассейны, ледовые арены. Здесь собраны все муниципальные и региональные площадки – их более 500, где люди разных возрастов и физических возможностей могут заниматься спортом, в том числе адаптивным.

На портале можно записаться в спортивные секции. В программу занесены порядка 100 видов спорта. У жителей есть возможность выбрать удобные для себя объекты и квалифицированного тренера. После подачи заявки в течение 72 часов приходит СМС-уведомление с приглашением приступить к занятиям.

Онлайн-платформа помогает контролировать загрузку спортивных объектов, видеть, какие секции особенно пользуются популярностью.

Также на портале размещен календарь спортивных мероприятий, проводимых на территории региона: забеги, велозаезды, футбольные и хоккейные матчи и т.д.

Интернет-ресурс начал работу в тестовом режиме в начале апреля. За это время в системе зарегистрировались более 90 тыс. спортсменов, почти 80 тыс. родителей и все 3,6 тыс. тренеров Подмосковья. Для удобства жителей также работает мобильное приложение «МОё».

Платформа дает дополнительные возможности для развития массового спорта в регионе. В конце мая в систему будут внесены школьные спортивные кружки и секции, а летом – частные фитнес-клубы, бассейны.

Для жителей микрорайонов после обеда и в выходные дни, когда нет уроков, открыты школьные стадионы. Из 600 населению доступны уже 100 объектов, к началу летнего сезона к ним прибавятся еще 200 – все их также можно будет найти на портале.

Кроме того, губернатор добавил, что для вовлечения жителей в массовый спорт в регионе проводят большое количество мероприятий. Так, этой зимой в Подмосковье прошла серия хоккейных матчей «Выходи во двор». Легенды (Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев) играли с любительскими командами в самых разных муниципалитетах. Благодаря новому порталу можно узнавать обо всех подобных спортивных событиях Московской области.

«Ключевая задача региональных властей – сделать так, чтобы была возможность заниматься массовым спортом без каких-либо ограничений. На платформе мы видим самую популярную секцию, видим самого лучшего тренера, мы видим посещаемость. Все это позволяет нам эффективно использовать и региональную, и муниципальную инфраструктуру», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

В Подмосковье порядка 12 тыс. спортивных объектов, действуют 179 организаций по спортподготовке. Также в регионе более 180 парков, все они очень востребованы. Здесь есть воркаут-площадки, велодорожки, лыжные трассы, популярные у жителей маршруты.