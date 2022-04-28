Джосон не считает события в Украине конфликтом между РФ и НАТО

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что события на Украине не стоит рассматривать как прямую конфронтацию между РФ и НАТО.

«Мы не приемлем то, как Россия пытается охарактеризовать происходящее на Украине. Они хотят представить это как конфронтацию между Россией и Западом, Россией и НАТО. Это в действительности не так», — утверждал он во вторник в интервью телеканалу «Ток ти-ви».