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На складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано открытое горение

09:00 27.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации открытого горения на складе боеприпасов.

"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщал, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов.

Село Старая Нелидовка находится в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области.

Как уточнил Гладков в своем аккаунте в «ВКонтакте», власти региона ждут информацию от Минобороны РФ. «По утренним, а точнее, ночным взрывам ждем официального сообщения от Министерства обороны. Всем доброго дня, здоровья и добра», — написал Гладков.

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