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В Курской области ночью сработали системы ПВО

09:05 27.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Жители Курска ночью слышали хлопки — по предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал Старовойт.

24 февраля и 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино в Глушковском районе Курской области. 5 апреля позиции российских пограничников были обстреляны в Суджанском районе, 9 апреля со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было.

23 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины пункт пропуска на границе в Глушковском районе, пострадавших нет.

25 апреля два украинских беспилотника были сбиты в Курской области, пострадавших нет.

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