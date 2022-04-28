Затягивание конфликта на Украине может привести к войне в Европе - эксперты

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затягивание боевых действий на Украине может привести к крайне негативным последствиям и стать причиной войны во всей Европе. Такую точку зрения высказал в среду авторитетный китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин.

"Россия однозначно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны продолжат проявлять жесткость, бои могут развернуться на территории всей Европы, что станет огромным бедствием для всех европейских государств, как и для всего мира", - приводит его словам газета Global Times.

Как полагает Сун Чжунпин, США "фактически сделали Украину членом НАТО". "Ведь никогда прежде кто-либо из участников альянса не получал такую большую поддержку от Соединенных Штатов, особенно в плане вооружений", - подчеркнул эксперт.

Его коллега из Китайской академии общественных наук Чжан Хун, специализирующийся на российской и восточноевропейской проблематике, отметил, что Киев "пытается втянуть Москву в длительную войну, чтобы истощить экономическую и военную мощь России". По его словам, Украина таким образом надеется, что в итоге РФ будет вынуждена вывести свои войска. Он заявил, что длительная война на Украине грозит привести к "невообразимым последствиям", отметив также вероятность применения ядерного оружия.