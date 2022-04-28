Польша больше не будет покупать газ у российской стороны — правительство
10:32 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши больше не намерены покупать газ у российских компаний. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции Эр-эм-эф (RMF) представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
Отвечая на вопрос, возможно ли приобретение Польшей газа у России в обозримом будущем, Наимский сказал: «Нет. Мы не будем покупать газ у российской стороны, российских компаний. Конец». Он подчеркнул, что Польша готовилась к отказу от российского газа шесть лет.
Как заверил Наимский, сложностей с обеспечением польских потребителей не будет. «Могу пообещать, что, если не изменятся внешние условия, газ будет, — указал он. — Если не наступит какой-то катаклизм, в условиях, которые можно прогнозировать, поставки газа будут обеспечены».
Ранее во вторник стало известно, что «Газпром» отказался продолжать поставлять в Польшу газ по Ямальскому контракту, так как польская сторона не согласилась платить за этот газ в рублях. По словам Наимского, в последнее время Польша получала по этому контакту 9 млрд кубометров газа в год.
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