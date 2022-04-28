Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях — канцлер Австрии
11:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал Нехаммер на пресс-конференции.
Канцлер обратил внимание, что Польша и Болгария, согласно поступающей информации, отказались платить за российский газ по схеме в российских рублях, поэтому столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России.
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