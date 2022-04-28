ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупную партию оружия, поставленного США и ЕС для ВСУ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия уничтожила «Калибрами» в Запорожье ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», — сказал Конашенков.