Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 1 млн — источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины, из ДНР и ЛНР, превысило 1 млн, увеличившись за сутки на 18 тыс. Об этом ТАСС сообщили в среду в силовых структурах.

«Всего с момента обострения ситуации в Донбассе из ДНР, ЛНР, а также с территории Украины в Россию уже прибыло свыше 1 млн человек, более 182 тыс. из которых дети», — сказал источник.

Большинство прибывших — это жители Донбасса.