В России выявили 7 705 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 705, до 18 159 600. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 477, до 17 506 859. Днем ранее в штабе сообщили о 11 899 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 163, до 375 400. Днем ранее было зафиксировано 176 смертей.