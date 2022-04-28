В России выявили 7 705 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 705, до 18 159 600. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 477, до 17 506 859. Днем ранее в штабе сообщили о 11 899 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 163, до 375 400. Днем ранее было зафиксировано 176 смертей.
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