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НОВОСТИ

СберСпасибо начислит повышенные бонусы за покупки экологичных товаров в СберМегаМаркете

11:12 27.04.2022

Программа лояльности «СберСпасибо» запускает эко-акцию совместно с мультикатегорийным маркетплейсом «СберМегаМаркет». Совершая покупки экологичных товаров до 20 июня 2022 года, все участники «СберСпасибо» получат повышенные бонусы в размере 10% от стоимости за первую покупку и 3% за последующие.

Чтобы получить повышенные бонусы, клиентам достаточно совершать покупки из специального раздела «Товары ответственного потребления» на СберМегаМаркете и оплатить их картой СберБанка. В рамках акции возможно получить не более 500 бонусов за каждую из покупок. Бонусы будут начислены в течение 14 дней с момента покупки.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.

«Конец апреля – это канун продолжительных праздников, открытие дачного сезона, поездки к родным, что всегда сопровождается ростом трат, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – В рамках ESG-повестки мы хотим поддержать стремление к ответственному потреблению любителей экотоваров и сделать их привычные покупки еще выгоднее с бонусами от СберСпасибо. Среди товаров, участвующих в акции, можно найти все – от косметики до аксессуаров для дома и дачи».

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