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Реверс газа из Германии в Польшу по Ямалу — Европе утром вырос более чем в пять раз

13:05 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа из Германии в Польшу утром 27 апреля увеличились более чем в пять раз, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. Это произошло на фоне приостановки поставок газа из России в Польшу.

Прокачка газа по трубопроводу из Германии в Польшу выросла в 5,2 раза — до 1,23 млн куб. м в час.

При этом физический поток газа по Ямалу — Европе в прямом направлении (из Польши в Германию) через газоизмерительную станцию «Мальнов» остается нулевым вот уже 21 день. Он формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

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