Реверс газа из Германии в Польшу по Ямалу — Европе утром вырос более чем в пять раз
13:05 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа из Германии в Польшу утром 27 апреля увеличились более чем в пять раз, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. Это произошло на фоне приостановки поставок газа из России в Польшу.
Прокачка газа по трубопроводу из Германии в Польшу выросла в 5,2 раза — до 1,23 млн куб. м в час.
При этом физический поток газа по Ямалу — Европе в прямом направлении (из Польши в Германию) через газоизмерительную станцию «Мальнов» остается нулевым вот уже 21 день. Он формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).
Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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