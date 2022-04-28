Сбер провел акцию памяти на мемориале в Щекутино
12:58 27.04.2022
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Фото пресс-службы Сбера
Сбер шефствует над мемориалом с 2015 года. На постоянной основе осуществляются реставрационные работы, обустройство территории, высадка зелёных насаждений. В акции памяти приняли участие волонтёры движения «Всегда рядом. Всегда помним», руководители и сотрудники Сбера.
Аналогичные мероприятия прошли и проходят в канун 9 Мая по всей территории присутствия Сбера в России. Тысячи добровольцев принимают участие в акциях памяти, благоустройстве мест воинских захоронений, доставке ветеранам адресной помощи, лекарств и подарков. Сотрудники банка во всех регионах страны примут участие в акциях «Бессмертный полк онлайн» и «Георгиевская лента», интернет-проекте «Банк памяти» (воспоминания сотрудников о родственниках – участниках Великой Отечественной войны).
Традиционно Сбер оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам – бывшим сотрудникам банка. Каждый из них – наша гордость и достояние. Но, к сожалению, годы берут свое. В прошлый День Победы ветеранов – бывших сотрудников банка было 861, сегодня их только 552 человека. Каждому из ветеранов на дом доставляются продукты питания, предметы гигиены, выделяются необходимые медицинские препараты. Предусмотрены выплаты материальной помощи, оздоровительный отдых и посещение культурно-развлекательных мероприятий (с учетом эпидемиологической обстановки из-за пандемии). Эта работа проводится во всех территориальных банках круглогодично в тесном взаимодействии с советами ветеранов.
«Каждый год мы с большим душевным волнением в предпраздничные дни выезжаем к мемориалу под Наро-Фоминском и возлагаем цветы к монументу. Для нас это возможность отдать дань памяти и сотрудникам сберкасс, и всем финансистам, призванным на фронт и защитившим Родину в годы Великой Отечественной», – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Гострудсберкассы, преемником которых стал Сбербанк, внесли огромный вклад в общее дело Великой Победы. Многие сотрудники ушли на фронт, сражались в партизанских отрядах, пали смертью героев. Сберкассы осуществляли сбор средств и ценностей в Фонд обороны и Красной Армии, осуществляли подписку на военные займы, переводили денежные средства по аттестатам семьям офицеров, выплачивали государственные пособия многодетным и одиноким матерям, принимали налоговые платежи. Сотрудники касс, в подавляющем большинстве женщины, участвовали в строительстве оборонительных рубежей, заготовке дров, сборе теплых вещей для бойцов, дежурили в пожарных дружинах во время налетов вражеской авиации.
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