Сбер провел акцию памяти на мемориале в Щекутино

12:58

Фото пресс-службы Сбера



Сбер провел традиционную акцию памяти и торжественное возложение цветов к мемориалу воинам 4-й стрелковой дивизии народного ополчения в деревне Щекутино Наро-Фоминского района. Бойцами этого воинского соединения стали сотрудники Наркомфина СССР, в ведомстве которого в то время находились Гострудсберкассы; ряда других наркоматов, Госплана РСФСР, издательств и предприятий.

Сбер шефствует над мемориалом с 2015 года. На постоянной основе осуществляются реставрационные работы, обустройство территории, высадка зелёных насаждений. В акции памяти приняли участие волонтёры движения «Всегда рядом. Всегда помним», руководители и сотрудники Сбера.

Аналогичные мероприятия прошли и проходят в канун 9 Мая по всей территории присутствия Сбера в России. Тысячи добровольцев принимают участие в акциях памяти, благоустройстве мест воинских захоронений, доставке ветеранам адресной помощи, лекарств и подарков. Сотрудники банка во всех регионах страны примут участие в акциях «Бессмертный полк онлайн» и «Георгиевская лента», интернет-проекте «Банк памяти» (воспоминания сотрудников о родственниках – участниках Великой Отечественной войны).

Традиционно Сбер оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам – бывшим сотрудникам банка. Каждый из них – наша гордость и достояние. Но, к сожалению, годы берут свое. В прошлый День Победы ветеранов – бывших сотрудников банка было 861, сегодня их только 552 человека. Каждому из ветеранов на дом доставляются продукты питания, предметы гигиены, выделяются необходимые медицинские препараты. Предусмотрены выплаты материальной помощи, оздоровительный отдых и посещение культурно-развлекательных мероприятий (с учетом эпидемиологической обстановки из-за пандемии). Эта работа проводится во всех территориальных банках круглогодично в тесном взаимодействии с советами ветеранов.

«Каждый год мы с большим душевным волнением в предпраздничные дни выезжаем к мемориалу под Наро-Фоминском и возлагаем цветы к монументу. Для нас это возможность отдать дань памяти и сотрудникам сберкасс, и всем финансистам, призванным на фронт и защитившим Родину в годы Великой Отечественной», – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Гострудсберкассы, преемником которых стал Сбербанк, внесли огромный вклад в общее дело Великой Победы. Многие сотрудники ушли на фронт, сражались в партизанских отрядах, пали смертью героев. Сберкассы осуществляли сбор средств и ценностей в Фонд обороны и Красной Армии, осуществляли подписку на военные займы, переводили денежные средства по аттестатам семьям офицеров, выплачивали государственные пособия многодетным и одиноким матерям, принимали налоговые платежи. Сотрудники касс, в подавляющем большинстве женщины, участвовали в строительстве оборонительных рубежей, заготовке дров, сборе теплых вещей для бойцов, дежурили в пожарных дружинах во время налетов вражеской авиации.