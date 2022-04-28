Летчика Ярошенко обменяли на американца Рида — МИД РФ

15:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США провели в среду обмен осужденными: американского студента Тревора Рида обменяли на Константина Ярошенко, сообщили ТАСС в МИД РФ.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко», — указали в министерстве.