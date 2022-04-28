Песков назвал провокационным заявление Арестовича по теме Приднестровья
16:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает достаточно провокационными слова представителя Киева о возможном захвате украинскими силами Приднестровья. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
В понедельник и вторник, по данным властей ПМР, на ее территории были совершены три террористических акта. Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе. О жертвах не сообщается.
Президент Молдавии Майя Санду возложила ответственность за теракты на «заинтересованные в дестабилизации силы» внутри Приднестровья. Со своей стороны лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, ссылаясь на предварительные результаты расследования, заявил, что диверсии были произведены с территории Украины, и попросил у Киева содействия в расследовании.
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