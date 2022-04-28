Путин поручил продлить до 31 августа ограничения на экспорт ряда удобрений из РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ должно продлить до 31 августа ограничения на экспорт отдельных видов удобрений, предусмотрев возможность дальнейшего пролонгирования этой меры. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений президента России Владимира Путина.

«Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)», — говорится в одном из поручений, адресованных кабмину.

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 31 мая, далее — ежеквартально.