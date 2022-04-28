В Болгарии сообщили о серьезном росте цен на газ
16:32 27.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Болгарии сообщили о 50-процентном росте цен на газ после приостановки поставок из России. «Газпром» принял такое решение из-за отказа «Булгаргаза» платить за топливо в рублях.
Глава партии «Альтернатива болгарского возрождения», бывший министр внутренних дел Румен Петков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что страна несёт огромные убытки из-за сложившейся ситуации.
«Мы имели возможность договориться с «Газпром Экспорт», условия у которого самые хорошие в Европе, но наше правительство проиграло эту возможность. К сожалению, наше правительство не приняло никакие меры гарантии газового обеспечения Болгарии, как это сделали в Австрии, Германии, Венгрии, Словакии. Это будет большая проблема для нашей экономики, потому что мы имеем такие секторы, которые практически на 100% зависят от поставки газа. Это большой провал нашего правительства. Газ будет поставляться через посредников и это катастрофично для страны: и для больничных заведений, и для промышленности, и для сельско-хозяйственного сектора. По оценкам наших экспертов, тариф на газ в стране вырос не меньше, чем на 50%».
«Газпром» также прекратил поставку газа в Польшу из-за неоплаты в рублях. В компании отметили, что поставки возобновятся, как только оплата будет произведена по новой схеме.
В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объёмов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объём.
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