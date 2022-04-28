Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию
17:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 110 тысяч человек уже набраны в ряды армии, которую формирует захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в среду заявил Мохаммад Якуб, назначенный на должность главы Минобороны во временном кабмине талибов.
«На данный момент в новую афганскую национальную армию набрано уже 110 тысяч солдат», — цитирует агентство Бахтар Якуба.
По его словам, талибы продолжают прилагать «усилия по формированию организованной и сплоченной армии для укрепления обороны и безопасности страны».
14 февраля назначенный талибами пресс-секретарь Минобороны Энаятулла Хаваризми в интервью Бахтар заявил о намерении создать новую армию численностью 150 тыс. человек. По его словам, министерство обороны планирует мобилизовать военных, имеющих боевой опыт, включая тех, кто проходил службу при прежнем режиме. Как отметил Хаваризми, с сентября прошлого года, когда талибы создали комиссию «Тасфийе ас-Саф» («Очистка рядов») для контроля за моральным обликом боевиков, из рядов «Талибана» были исключены более 4 тыс. человек. 22 февраля руководитель комиссии Латифулла Хакими сообщил, что в новой армии будут использоваться оружие и военная техника, оставленные в Афганистане американскими войсками.
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