В Европе и США есть свои проблемы с правами человека, пусть занимаются ими — Путин

17:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа и США имеют свои проблемы в сфере неравенства и прав человека, подчеркнул в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с Советом законодателей.

По его словам, на ряде международных площадок стало бессмысленно работать, и им следует заниматься решением тех проблем, «которых у них там полно».

«В том числе это касается и прав человека. Прав женщин, скажем, и так далее, неравенства женщин на рынке труда. В Европе, в Штатах этого полно, пусть занимаются своими проблемами», — подчеркнул Путин.