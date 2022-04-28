В Европе и США есть свои проблемы с правами человека, пусть занимаются ими — Путин
17:16 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа и США имеют свои проблемы в сфере неравенства и прав человека, подчеркнул в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с Советом законодателей.
По его словам, на ряде международных площадок стало бессмысленно работать, и им следует заниматься решением тех проблем, «которых у них там полно».
«В том числе это касается и прав человека. Прав женщин, скажем, и так далее, неравенства женщин на рынке труда. В Европе, в Штатах этого полно, пусть занимаются своими проблемами», — подчеркнул Путин.
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