Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, ответ будет молниеносным — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил о молниеносном ответе РФ, если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать: да, они будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответы на встречные удары будут молниеносными, быстрыми», — заявил глава государства на встрече с членами Совета законодателей.