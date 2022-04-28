Платить за газ в рублях Финляндия не намерена соглашаться

18:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из РФ в рублях. Об этом в среду сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете «Хельсингин cаномат».

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — приводит газета слова министра.