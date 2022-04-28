Ассоциация владельцев кинотеатров предсказывает закрытие половины действующих кинозалов в РФ
18:25 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов. <…> Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней», — указано в сообщении.
Согласно прогнозам ассоциации, совокупный убыток кинотеатров составит не менее 11,1 млрд рублей к концу 2022 года и 6,2 млрд рублей в течение первых пяти месяцев текущего года. При этом максимальный уровень сборов российских фильмов до конца текущего года прогнозируется на уровне не более 6,142 млрд рублей.
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